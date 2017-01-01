  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: терористичне угрупування ІДІЛ перенесло свою «столицю»

    • Сьогодні, 18:11
    • Розсилка
    ІДІЛ
    ІДІЛ

    Тепер вона знаходитиметься в Дейр-ез-Зор. Перенесення столиці відбулось через активізацію авіаударів

    Терористичне угрупування ІДІЛ перенесло свою «столицю» з сирійського міста Ракка в Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в Міноборони США. Відзначається, що ІДІЛ перенесла «столицю» через активізацію авіаударів і тиск з трьох сторін підтримуваних США сирійських сил.

    За даними видання, американські військові за допомогою безпілотників зафіксували, що протягом останніх двох місяців сотні «чиновників» і «адміністраторів» покинули Ракку.

    За словами чиновників, битва за Ракку неминуча, але уряду ІДІЛ там більше немає.

    Нагадаємо, що місто Ракка було захоплене ІДІЛ в 2014 році і вважалося «столицею».

    Джерело: 112 Україна

    Читайте також
    ІДІЛ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ