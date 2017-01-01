ЗМІ: терористичне угрупування ІДІЛ перенесло свою «столицю»

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ІДІЛ

Тепер вона знаходитиметься в Дейр-ез-Зор. Перенесення столиці відбулось через активізацію авіаударів

Терористичне угрупування ІДІЛ перенесло свою «столицю» з сирійського міста Ракка в Дейр-ез-Зор. Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в Міноборони США. Відзначається, що ІДІЛ перенесла «столицю» через активізацію авіаударів і тиск з трьох сторін підтримуваних США сирійських сил.

За даними видання, американські військові за допомогою безпілотників зафіксували, що протягом останніх двох місяців сотні «чиновників» і «адміністраторів» покинули Ракку.

За словами чиновників, битва за Ракку неминуча, але уряду ІДІЛ там більше немає.

Нагадаємо, що місто Ракка було захоплене ІДІЛ в 2014 році і вважалося «столицею».

Джерело: 112 Україна