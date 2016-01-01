ЗМІ: «Тольяттіазот» може піти шляхом «Газпрому». Компанія думає про трубу в обхід України

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Аміакопровід

Оператор з 23 грудня зупинив транзит.

Затяжні суперечки між «Тольяттіазотом» і оператором української частини аміакопроводу Тольятті-Одеса «Укрхімтрансаміаком» привели до зупинки транзиту аміаку в кінці року. Не виключено, що поставки не вдасться відновити і в 2017 році, повідомляють «Контракти».

«Тольяттіазот» (ТоАЗ), підконтрольний сім'ї Володимира Махлая, попросив оператора української частини аміакопроводу Тольятті-Одеса збільшити поставки по трубі, але отримав відмову. Як повідомили в «Укрхімтрансаміаку», у зв'язку з відсутністю транспортування аміаку з росошанських «Міндобрив» і достроковим прокачуванням річного обсягу 1,8 млн тонн з «Тольяттіазот» оператор з 23 грудня зупинив транзит. Експортувати додаткові обсяги ТоАЗ хотів у зв'язку із зростанням попиту на аміак і поліпшенням ринкової кон'юнктури. За останні два роки ціни на аміак впали до рекордних мінімумів, завод в листопаді навіть знизив завантаження (проектні потужності – понад 3 млн тонн аміаку і 960 тис. тонн карбаміду на рік). Тепер аміак піде на виробництво карбаміду або буде відвантажений іншим транспортом, кажуть в компанії.

Відновити постачання за кордон ТоАЗ зможе в рамках поки не підписаного контракту на 2017 рік, якщо ціни на аміак і тарифи на транспортування збережуться на рівні рентабельності, пояснюють в компанії. Зараз експорт трубопроводом, за розрахунками ТоАЗу, збитковий через введену урядом України в серпні 2015 року надбавку у понад $8 на тонну за транзит аміаку. ТоАЗ її оплачував більше року, але паралельно намагався оскаржити в суді. У листопаді Вищий адміністративний суд України встав на бік виробника і визнав недійсним наказ Мінекономрозвитку України, але ТоАЗ досі змушений її платити. «Укрхімтрансаміак» наполягає на сплаті як підвищеного тарифу, так і скасованих судом штрафів.