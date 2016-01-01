ЗМІ: Топ-менеджера «Укрзалізниці» звільнили з Мінфіну через співпрацю з російськими колекторами

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Андрій Рязанцев

ЗМІ опіблікували внутрішнє розпорядження Мінфіну про проведення службового розслідування щодо колишнього начальника управління моніторингу та верифікації виплат Міністерства фінансів України

Директора з економіки та фінансів публічного акціонерного товариства «Укрзалізниця» Андрія Рязанцева звільнили з попереднього місця роботи через скандал.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Рязанцев - колишній начальник управління моніторингу та верифікації виплат Міністерства фінансів України.

Видання публікує внутрішнє розпорядження Мінфіну про проведення службового розслідування щодо Рязанцева та інших службових осіб управління.

«У вересні цього року на посаді в міністерстві фінансів Андрій Рязанцев пішов на співпрацю з колекторською компанією з сумнівною репутацією і офісом у Москві», - пише також видання «Інформатор».

Мова йде про компанії «Дельта М Ukraine», яка офіційно виграла тендер Міністерства фінансів на проведення верифікації тимчасово переміщених осіб зі сходу України, отримала доступ до персональних даних біженців із зони військового конфлікту на Донбасі.

«Волонтери і представники уряду були обурені тим, що компанія, яка прямо і регулярно співпрацює з Росією, стала власником бази даних українських громадян», - зазначають журналісти.

За їх даними, на факт витоку інформації звернули увагу в Кабінеті Міністрів. 28 листопада 2016 року в Міністерстві фінансів на цій підставі було організовано службове розслідування. Термін виконання розслідування було встановлено до 1 грудня 2016 року.

«Провести службове розслідування щодо державних службовців управління верифікації та моніторингу виплат на предмет дотримання вимог обробки, зберігання та використання інформації з персональними даними», - йдеться у дорученні заступника міністра фінансів України Євгена Капінуса.

«Незважаючи на те, що терміни виконання розслідування вже пройшли, його результати поки невідомі. Ймовірно, цей скандал вирішили зупинити відставкою ініціатора перевірки всіх соціальних виплат Андрія Рязанцева. Однак управлінець досить швидко знайшов нову посаду в структурі, яку очолює польський менеджер Войцех Балчун», - зазначають ЗМІ.

Як відомо, 22 грудня в парламенті почали збір підписів за відставку голови правління ПАТ «Укрзалізниця» поляка Войцеха Балчуна. Народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук закликав депутатів Верховної Ради звернути увагу на корупцію в «Укрзалізниці».