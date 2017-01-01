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    ЗМІ: Трамп розповів Лаврову про наміри ІДІЛ підірвати пасажирський літак

    • Сьогодні, 06:41
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    Дональд Трамп та Сергій Лавров
    Дональд Трамп та Сергій Лавров

    Після «зливу» Трампом інформації Ізраїль побоюється за життя свого агента, який перебуває в рядах бойовиків

    Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим повідомив йому про наміри бойовиків ІДІЛ підірвати пасажирський літак, який летів би до США.

    Про це повідомляє ABC з посиланням на американських чиновників.

    Для цих цілей бойовики «Ісламської держави» розраховували використовувати сховану в корпусі ноутбука бомбу. Такий вибуховий пристрій, як зазначає телеканал, на думку американських фахівців, важко було б виявити при огляді за допомогою звичайного обладнання.

    Видання стверджує, що це і є та інформація, яку адміністрація президента США отримала від ізраїльського шпигуна. Також наголошується, що Ізраїль побоюється за життя свого агента, який перебуває в рядах «Ісламської держави».

    Вашингтон вважав ці розвідувальні дані такими, що заслуговують довіри і саме через це розглядав можливість ввести заборону на пронесення ноутбуків до салону літаків, що прибувають у США з європейських країн, йдеться у повідомленні. 

    Чиновники кажуть, що секретна інформація була передана Сполученим Штатам, за умови, що джерело залишиться конфіденційним.

    Нагадаємо, у понеділок американське видання The Washington Post із посиланням на колишніх та чинних посадовців США повідомляло, що Трамп розкрив главі МЗС Росії Сергію Лаврову і послу РФ в Вашингтоні Сергію Кисляку інформацію, яка ставить під загрозу важливе джерело американської розвідки в «Ісламській державі».

    Ця інформація начебто була надана партнером США через механізм обміну даними, його деталі були приховані від союзників американців у боротьбі проти ІДІЛ і жорстко обмежувався навіть в уряді США, зазначало видання.

    Згодом держсекретар США  Рекс Тіллерсон  запевнив, що під час зустрічі Трампа і Лаврова не обговорювалися джерела і методи отримання розвідувальної інформації.

    16 травня впливове видання The New York Times повідомило, що Трамп «злив» Лаврову розвіддані ізраїльської розвідки.

    Джерело: 112 Україна

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