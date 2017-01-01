ЗМІ: Трамп зустрінеться з Папою Римським у Ватикані

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Папа Франциск

Американський лідер збирається в Рим на саміт НАТО

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з Папою Римським Франциском у Ватикані 24 травня. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Американський лідер зупиниться в Римі перед самітом НАТО, який пройде в Брюсселі 25 травня. Також його чекає зустріч з представниками країн Великої сімки (G7), в яку входять США, Канада, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція і Італія. Саміт G7 пройде 26-27 травня в сицилійському Таормине.

Раніше мер Таорміна Еліджо Джардіні заявляв, що майбутній візит Трампа став «кошмаром з точки зору безпеки». За його словами, американські спецслужби пред'явили «занадто великі» претензії до ширини доріг і до безпеки готелю, в якому зупиняться лідери, повідомляла італійська газета La Repubblica.

Перші країни, в які Трамп нанесе офіційний візит, стануть Ізраїль, Ватикан і Саудівська Аравія, повідомляв Reuters, посилаючись на двох чиновників з Білого дому.

Раніше Папа Римський Франциск заявляв, що для врегулювання відносин між США та КНДР потрібна третя країна, яка виступить в ролі посередника.