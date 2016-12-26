ЗМІ: Транзит аміаку було відновлено після втручання Гройсмана

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Транзит аміаку

Наразі «Тольяттіазот» і «Укрхімтрансаміак» працюють на умовах чинного контракту

Рішення про відновлення транзиту аміаку територією України було прийняте за підтримки прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана після детального вивчення ним ситуації, що склалася, позицій сторін і особливостей роботи УДП «УХТА». Про це «Діловій столиці» повідомили в прес-службі компанії, передає Depo.ua.

Згідно з повідомленням, УДП «Укрхімтрансаміак» припинило трудові відносини з в.о. директора підприємства Олександром Усенком. Новим в.о. директора УДП «УХТА» 2 лютого цього року було призначено Ігоря Трегубенка, заступника директора з виробничо-технічних питань.

Наразі ТоАЗ і УХТА працюють на умовах чинного контракту. «Нами проводяться переговори і вирішується питання про стан взаєморозрахунків між ТоАЗ і УДП «Укрхімтрансаміак». Для формування правової позиції підприємства знадобиться певний час. На даний же момент ключове завдання – відновити ритмічну, безпечну і безаварійну експлуатацію магістрального аміакопроводу», – наголосили в УХТА.

Нагадаємо, транзит аміаку виробництва ВАТ «Тольяттіазот» по території України було припинено 23 грудня 2016 року. Своє рішення УХТА обґрунтувала відмовою ТоАЗ від підписання нової додаткової угоди до чинного контракту від 24 грудня 2007 р., що передбачає підвищення плати за транзит тонни аміаку територією України на $1,33, до $45,10. При цьому колишнє керівництво УХТА відмовлялося надати ТоАЗ будь-які обґрунтування підвищення тарифу.

У січні цього року колишнє керівництво УДП «Укрхімтрансаміак» заявило про намір законсервувати об'єкти української ділянки аміакопроводу, що, за оцінкою експертів, призвело б до повної зупинки транзиту аміаку через територію України та, як наслідок, його перевалки АТ «Одеський припортовий завод», а також неотримання доходів бюджету від ренти за транзит аміаку в розмірі 1,13 млрд грн.

3 лютого 2017 року УДП «Укрхімтрансаміак» відновило транзит аміаку виробництва ВАТ «Тольяттіазот».