ЗМІ: у день виборів у Болгарії обмежать користування інтернетом

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Фото: Правда.Ру

Користування офіційними сайтами влади буде недоступно з-за кордону, щоб обмежити можливості хакерських атак

Користування офіційними сайтами влади Болгарії буде обмежено в день проведення дострокових парламентських виборів в країні - 26 березня. Про це повідомляє газета «24 години».

За даними видання, мова йде про тимчасове припинення доступу з-за кордону, для болгарських користувачів всі сторінки будуть відкриті в повному обсязі.

«Це, - пояснюють джерела видання, - необхідно, щоб обмежити можливості хакерських атак проти інтернет-сторінок ключових відомств - МВС, Центральної виборчої комісії (ЦВК), МЗС, які були атаковані на виборах до місцевих органів влади в 2015 році». Газета зазначає, що відповідні обмеження рекомендувала ввести міжвідомча група уряду країни.

Для забезпечення інтернет-зв'язку між районними виборчими комісіями і ЦВК прокладені додаткові захищені траси з оптичним кабелем.

В «день тиші» і в день виборів (у неділю) в міністерствах і відомствах працюватимуть спеціальні чергові: перед ними стоїть завдання спостереження за «фальшивими новинами», які можуть поширюватися в соціальних мережах і на інтернет-сайтах.