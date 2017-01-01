ЗМІ: У Києві запустили процедуру відкликання Кличка з посади мера

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Київський міський голова Віталій Кличко

Ініціативна група провела приготування до початку збору підписів за відкликання мера

У четвер, 6 квітня, в Українському домі відбулися збори активістів столиці, на яких було розпочато процедуру відкликання з посади мера Віталія Кличка.

За підсумками зборів 428 членів територіальної громади Києва висловилися за дострокове припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Про це повідомляє «112 Україна».

Наразі ініціативна група провела приготування до початку збору підписів за відкликання мера. Наступним кроком після збору необхідної кількості, майже 393 тис. підписів за відкликання мера Києва, стане подання відповідної заяви в Київську міську ТВК з її подальшою перевіркою підписів і прийняттям рішення про відкликання мера Києва.

За таким сценарієм вибори нового мера Києва можуть відбутися вже у листопаді-грудні поточного року.

На думку представника активістів, лідера об'єднання «Сила громади» Андрія Карпенка, «бездіяльність Віталія Кличка, його невдале керування Києвом, байдужість до проблем міста та думки громадськості перейшли всі межі», що і призвело до такого прецеденту, як ініціатива збору підписів за відкликання мера.

Довідка:

Згідно із законом України «Про місцеве самоврядування», процедуру відкликання міського голови та дострокового припинення його повноважень можуть ініціювати виборці, які беруть участь у виборах і обирають столичного мера. Порядок такої народної ініціативи передбачений статтею 79 закону.