ЗМІ: У Марокко заборонили продаж та реалізацію релігійного вбрання

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Традиційна бурка на мусульманських жінках

Невідомо, чи заборонять слідом за цим і носіння релігійного вбрання

У Марокко заборонили виробництво та реалізацію бурки. Про це в середу, 11 січня, повідомляють місцеві ЗМІ, які посилаються на неназваного високопоставленого представника міністерства внутрішніх справ Марокко, пише DW.

Рішенням заборонити виготовлення та продаж бурки влада прагне серед іншого запобігти скоєнню злочинів та терактів.

Утім, і досі невідомо, чи заборонять слідом за цим і носіння згаданого вбрання. Зазначається, що багато підприємств, які спеціалізуються на роздрібному продажі одягу, вже відвідали представники влади й попередили про необхідність упродовж двох діб позбутися наявних запасів бурок.

Марокко не є країною широкого поширення бурок, релігійні жінки тут носять, як правило, хіджаб чи нікаб.

Зазначимо, що в квітні 2011 року Франція стала першою європейською країною, що заборонила носіння бурки в громадських місцях. У Німеччині немає цілковитої заборони на носіння поширених в ісламських країнах елементів жіночого одягу, які цілком затуляють обличчя.