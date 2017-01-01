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    ЗМІ: у Північній Кореї затримали громадянина США

    • Сьогодні, 12:13
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    Флаг КНДР
    Флаг КНДР

    Затриманому чоловікові за 50 років, він працював в Яньбяньському університеті в Китаї

    У Північній Кореї затримали чоловіка з подвійним громадянством - Південної Кореї і США. Про це повідомляє Yonhap з посиланням на свої джерела.

    Вони розповіли тільки про прізвище затриманого - Кім. За їх словами, чоловікові за 50 років, він працював в Яньбяньському університеті в Китаї, займався програмами допомоги Північній Кореї.

    Його затримали в аеропорту Пхеньяна - він намагався покинути країну. У КНДР він, за словами джерел Yonhap, перебував протягом місяця. Причина його затримання поки невідома.

    Чоловік став третім затриманим громадянином США в Північній Кореї за останній час, відзначає Yonhap. До цього влада КНДР затримали американського студента Отто Вармбіера і пастора з подвійним громадянством Кім Донг-Чула. Їх засудили до тюремних термінів за звинуваченням в диверсійних актах проти КНДР.

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