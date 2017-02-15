ЗМІ: У Росію прибув іранський генерал із санкційного списку ООН

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Касем Сулеймані

гідно резолюції ООН Сулеймані заборонено подорожувати, і будь-яка країна, яка надає йому туристичну або транзитну візу, порушує санкції

Іранський генерал Касем Сулеймані, командувач підрозділом з міжнародних зв'язків «Кодс» Корпусу вартових ісламської революції, 14 лютого прибув до Москви, щоб зустрітися з кількома високопоставленими російськими чиновниками

Про це розповіли кілька джерел у західній розвідці, передає Fox News.

Щодо Сулеймані діють санкції, введені ООН, зазначає телеканал. Згідно резолюції 1747, йому заборонено подорожувати, і будь-яка країна, яка надає йому туристичну або транзитну візу, порушує санкції. Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і в курсі накладених на Сулеймані обмежень, передає Fox News.

За словами співрозмовників телеканалу, іранський генерал повинен бути в Москві протягом декількох днів. У ході свого візиту він має намір «висловити своє невдоволення стосунками російського уряду з Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами». За їхніми словами, невдоволення Сулеймані викликає зміцнення економічних зв'язків між країнами і угод по зброї.

Представник Державного департаменту заявив, що не був поінформований про візит іранського генерала у Росію. У ЦРУ не змогли прокоментувати цю інформацію.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков в бесіді з «Інтерфаксом» заявив, що питання про перебування Сулеймані в Москві варто адресувати не в Кремль. «Це не до нас питання», — сказав він.

Після початку військової операції Росії в Сирії Reuters з посиланням на обізнані джерела повідомив, що Сулеймані був у Москві в липні 2015 року. За їхніми словами, саме його візит став першим кроком у плануванні Росією цієї операції.