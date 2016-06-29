ЗМІ: у Туреччині досі не знайшли терориста, який розстріляв людей у нічному клубі

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AFP

Спецоперація щодо розшуку та затримання підозрюваного, який вбив 39 людей, завершилася безрезультатно

У понеділок увечері в Стамбулі пройшла спецоперація щодо розшуку та затримання підозрюваного у скоєнні нападу на нічний клуб Reina. Як повідомляє Associated Press, вона завершилася безрезультатно.

За інформацією агентства, операція була проведена в одному з будинків стамбульського району Бешикташ, в ній були задіяні загони спеціального призначення і вертоліт.

Напередодні МВС Туреччини повідомило про затримання восьми осіб, які можуть бути причетні до нападу, однак головного підозрюваного серед них не виявилося. При цьому віце-прем'єр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що правоохоронні органи близькі до встановлення особи нападника, так як отримали дані про його відбитки пальців, а також опис зовнішності.

Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

Вночі 1 січня у популярному нічному клубі Стамбула терорист відкрив вогонь на вечірці з нагоди Нового року. Число жертв становить 39 осіб. Майже всі вже опізнані. Громадян України серед загиблих немає. Спочатку повідомлялося, що нападників було кілька і вони були в костюмах Санта Клаусів, проте пізніше в уряді заявили, що інформація про костюми не відповідає дійсності і нападник був один.