ЗМІ: у Вишгороді вбили солдата-строковика



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близькі вбитого побоюються, що справу можуть спустити на гальмах, адже її особливо не розголошували, а подробиць не повідомляють

У Вишгороді Київської області був убитий солдат строкової служби військової частини Т 0710 Держслужби спецтранспорту Олександр Висоцький.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на брата загиблого Сергія Висоцького.

За його словами, тоді ж серед імовірних причин смерті назвали необережне поводження зі зброєю. Рідні солдата спочатку подумали, що мова йде про самогубство, але в частині уточнили, що його вбив товариш по службі.

Справу передали до військової прокуратури в місті Києві.

«Ми толком нічого не знаємо, ніхто нам не каже, цю справу веде військова прокуратура. Сказали, що вбивство скоїв старший сержант контрактної служби. Він на тому об'єкті був начальником караулу. Чому, з яких причин, за яких обставин, ніхто нічого не говорив», – додав Висоцький.

За його словами, Олександру вистрілили в голову. Рідні хлопця стверджують, що йому подобалося нести службу, і ні про які конфлікти з товаришами по службі він не розповідав.