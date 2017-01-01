ЗМІ: у зоні відчуження спростували незаконність бізнесу дружини поліцейського

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У Державному агентстві з управління зоною відчуження заявили, що компанія дружини поліцейського працює за межами зони відчуження

Розслідування програми «Слідство.інфо» Дмитра Гнапа та Олександра Гуменюка про нібито незаконний бізнес дружини керівника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця Наталі в зоні відчуження засноване на недостовірних фактах.

Такий висновок можна зробити з повідомлення Державного агентства з управління зоною відчуження, поширеного напередодні через сторінку держоргану в соціальній мережі Facebook.

Раніше в програмі журналістських розслідувань «Слідство.інфо», дружина керівника департаменту захисту економіки Національної поліції України Ігоря Купранця Наталя є однією із засновників фірми «Енівей», нібито веде незаконний бізнес в Чорнобильській зоні. Ця компанія працює з 2014-го року, вона виробляє дерев'яні пелети, виробництво розташоване в селі Вільча, в Чорнобильській зоні.

У розслідуванні йдеться, що фірма «Енівей» відсутня в переліку з 71 підприємств, які мають дозволи на діяльність в Чорнобильській зоні.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження заявили, що компанія і не повинна була звертатися за дозволом, оскільки працює за межами зони відчуження.

«З огляду на звернення представників ЗМІ, які сьогодні звернулися до нас з проханням прокоментувати інформацію про діяльність ТОВ «Енівей» в зоні відчуження, вважаємо за потрібне дати роз'яснення. У смт Вільча діяльність місцевих рад не припинена, а територія не передана в сферу державного управління ДАЗВ, управління даною територією здійснюється Поліською районною державною адміністрацією Київської області. Оскільки ТОВ «Енівей» працює за межами зони відчуження, то немає ніякої необхідності для отримання спецдозволу на діяльність в зоні відчуження», - відзначають в Держагентстві.