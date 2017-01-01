ЗМІ: Уряд таємно призначив керівником Держгеонадр одіозного чиновника

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Державна служба геології та надр України

Колишнього регіонала з Житомирщини вже давно «просувають» у владу, стверджує ЗМІ

Незважаючи на рішення судів, уряд таємно призначив нового керівника Державної служби геології та надр України. Ним став скандальний чиновник із Житомирщини Олег Кирилюк. Відповідне розпорядження Кабміну 18 травня опублікували на Урядовому порталі.

Як повідомляє «24 канал», колишнього члена «Партії регіонів», керівника Житомирської ДАБІ, відомого у місцевих ЗМІ як «недолюстрований» чиновник, уже давно «просувають» у владу. Так, раніше його намагались призначити на посаду керівника територіального управління Держгірпромнагляду у Житомирській області, однак цього не дозволили місцеві активісти, що вийшли із протестом.

«Опісля Кирилюк подавався на заступника голови Держгеокадастру, втім і тоді йому перешкодили: цього разу – житомирські бізнесмени, які боялись, що їх змусять платити «данину». Водночас, активісти «Автомайдану» неодноразово зверталися до прем'єра Гройсмана із вимогою про люстрацію чиновника. Вони запевняли: Кирилюк довів ВАТ «Червоненський цукровик» до банкрутства, а також раніше агресивно просував скандальне будівництво «АТБ» у Житомирі», -зазначає телеканал.

За інформацією ЗМІ, на Держгеонадри чиновник «поклав око» ще торік у жовтні. Тоді він начебто виграв конкурс на заступника голови. Однак низка судів призупинила це рішення конкурсної комісії, скасувала його дію та зобов'язала провести конкурс повторно.

«Попри це, кажуть експерти, Кабмін вирішив обійти будь-які судові рішення та призначити чиновника не лише кулуарно, а й абсолютно самочинно. Згідно із законодавством, рішення про призначення на посаду держслужби повинне прийматись лише після закінчення терміну оскарження результатів конкурсу, а в разі оскарження – після прийняття рішення за скаргою», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у разі встановлення факту порушення умов конкурсу під час його проведення рішення комісії скасовує Кабмін, а про проведення повторного конкурсу оголошують не пізніше, ніж впродовж 10 календарних днів опісля.

Нагадаємо, нещодавно у Держгеонадрах повідомили, що в Україні тільки дев'ять суб'єктів господарювання мають спеціальні дозволи на користування надрами бурштину.