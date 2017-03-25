ЗМІ: в анексований Крим приїхала німецька делегація
- Сьогодні, 22:10
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До складу іноземної делегації увійшли десять чоловік
Делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до тимчасово окупованого Росією Криму, щоб «особисто скласти думку про те, що там відбувається».
Про це повідомляє видання «РИА Новости» з посиланням на главу німецької національно-культурної автономії півострова Юрія Гемпеля.
За словами Гемпеля, до складу делегації увійшли десять чоловік, в основному бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня – депутати від партії «Ліві».
Делегація планує ознайомитися з визначними пам'ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися в Сімферополі з головою «кримського парламенту» Володимиром Константиновим.
Зазначимо, сьогодні з’явилась інформація, що українець Євген Панов, якого Росія підозрює у підготовці «диверсій» в анексованому Криму, зараз перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там його лікують через болі в спині, роблять уколи.