ЗМІ: в анексований Крим приїхала німецька делегація

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Крим

До складу іноземної делегації увійшли десять чоловік

Делегація німецьких політиків і бізнесменів приїхала до тимчасово окупованого Росією Криму, щоб «особисто скласти думку про те, що там відбувається».

Про це повідомляє видання «РИА Новости» з посиланням на главу німецької національно-культурної автономії півострова Юрія Гемпеля.

За словами Гемпеля, до складу делегації увійшли десять чоловік, в основному бізнесмени, які займаються питаннями нерухомості, і політики регіонального рівня – депутати від партії «Ліві».

Делегація планує ознайомитися з визначними пам'ятками Ялти і Севастополя, а також зустрітися в Сімферополі з головою «кримського парламенту» Володимиром Константиновим.

Зазначимо, сьогодні з’явилась інформація, що українець Євген Панов, якого Росія підозрює у підготовці «диверсій» в анексованому Криму, зараз перебуває на лікуванні в медсанчастині СІЗО. Там його лікують через болі в спині, роблять уколи.