ЗМІ: в офісі нардепів Дубневичів проходили обшуки

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Брати Дубневичі

Представник Ярослава Дубневича підтвердила факт обшуків, але стверджує, що вони проходять в орендарів приміщення

У будівлі управління Львівської залізниці, а також в офісах народних депутатів Ярослава та Богдана Дубневичів проходили обшуки за участю озброєних правоохоронців.

За інформацією Zaxid.net, йдеться про співробітників київської Служби безпеки, але офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Також повідомляють про обшуки в головному офісі депутатів Дубневичів. Представник Ярослава Дубневича підтвердила факт обшуків, але стверджує, що вони проходять в орендарів.

У чотириповерховому бізнес-центрі на вул. Лазаренка розташовано офіси більшості компаній, що належать або перебувають під контролем братів Дубневичів, зокрема і ТОВ «Корпорація КРТ», яку НАБУ підозрює в масштабних зловживаннях на «Укрзалізниці», а також ТОВ «ФК Енергія-Інвест» і «АПП Львівське».

Начальник управління СБУ Львівської області Віктор Андрейчук відмовився коментувати інформацію про обшуки. Від коментарів відмовилися і у Львівському територіальному управлінні Національного антикорупційного бюро.

Як повідомляв «Главком», 7 лютого СБУ провела обшуки на фірмах братів Дубневичів. Так, правоохоронці побували на Новороздільській ТЕЦ, у офісі ТОВ НВП «Енергія-Новий Розділ» та помешканнях кількох керівників товариства.