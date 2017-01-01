ЗМІ: В офісі Радикальної партії Ляшка готували рейдерське захоплення корпорації АТБ

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Мережа магазинів АТБ

Ветеран АТО продемонстрував план зі знищення підприємства

Телеканал NewsOne стверджує, що в офісі Радикальної партії Олега Ляшка готувалося рейдерське захоплення відомої торговельної мережі АТБ. Про це йдеться в сюжеті телеканала, що вийшов в ефір у вівторок, 4 квітня.

На підтвердження цього журналісти показали інтерв’ю одного з партійних активістів Радикальної партії, ветерана АТО Михайла Помогайба, який продемонстрував план зі знищення підприємства безпосередньо в партійному офісі та розповів про його деталі.

«В чому суть плану? Це закриття магазинів. Це флешмоб, це мітинги в Києві. Це блокування центральних офісів Буткевича (Геннадій Буткевич – співвласник корпорації АТБ. – Ред.), безпосередньо де вони розташовані», – заявив в інтерв’ю NewsOne Помогайбо.

За його словами, план розробляли та реалізовували просто в партійному офісі. А його безпосереднім автором та спонсором виступив голова Комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності, член фракції РПЛ Сергій Рибалка, йдеться в сюжеті NewsOne. План складався не лише з поширення брехливої інформації про торговельну мережу, а й з силових акцій, які мали за гроші нардепа реалізувати ветерани АТО. Вони ж, за задумом Сергія Рибалки, мали чинити фізичний тиск і безпосередньо на співвласника компанії Буткевича.

«Безпосередньо знайти його місце проживання, знайти його маєтки, закидати все це гумою, кров’ю все це залити… Ну і, зрозуміло, максимально переслідувана мета – закрити цей бізнес», – розповів журналістам Помогайбо.

Він повідомив, що його бойових побратимів Сергій Рибалка просто обманув. Для того, аби схилити екс-бійців АТО до фізичного блокування магазинів АТБ, радикал розповідав їм про те, що мережа начебто працює в анексованому Криму та на Донбасі, сплачуючи мільйони доларів до бюджету країни-агресора. Втім, усе це виявилося лише брехнею, розрахованою на щиру реакцію ідейних патріотів. Про те, що Рибалка поширював відверту дезінформацію, в ефірі NewsOne розповіла і відома кримськотатарська активістка Гайде Різаєва.

«З першого дня, як розпочалася АТО, ці люди (співвласники АТБ. – Ред.) допомагали АТО. Досі ми до них звертаємося, в разі будь-якої необхідності. І ніколи ще наші прохання не були проігноровані. Як людина, яка була змушена переїхати з Криму, скажу так: мережа АТБ у Криму не працює з першого ж дня анексії Криму», – заявила Гайде.

На противагу дезінформації від Сергія Рибалки журналісти телеканала навели офіційні дані щодо сплати корпорацією АТБ податків до українського бюджету. Торік ця сума становила 5,5 млрд гривень податків до бюджетів усіх рівнів.