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Марія Захарова

Оперативно допомогти дитині не змогли: в лікарні не знайшлося ані необхідної вакцини, ані бензину на її доставку з іншої медичної установи

Донці речниці російського міністерства закордонних справ Марії Захарової Мар’яні , яка перебуває в окупованому Севастополі, знадобилася медична допомога. Дівчинку вкусив бродячий собака. Дитину терміново доставили в міську лікарню № 5, пише місцеве видання ForPost із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, в медустанові не знайшлося необхідних медичних препаратів, які були в іншій севастопольській лікарні. Однак оперативно привезти вакцину не було можливості: в лікарні є службова машина, а от бензину немає.

Головлікар міськлікарні Марина Зиміна розповіла, що в медустанові були готові надати необхідну допомогу, проте Захарова на момент розмови не прийняла рішення, де лікувати дитину.

Сьогодні ж представник МЗС Марія Захарова, з'явившись перед журналістами в Севастополі на запланованій прес-конференції, вибачилася за двогодинне запізнення, пославшись на форс-мажорні обставини.

Варто зазначити, що місцеві мешканці досить бурхливо відреагували на цю новину. Так, у коментарях вони справедливо зазначають, що якби бродячий собака покусав «простого смертного», на цей випадок ніхто б не звернув уваги. Коментатори також побоюються, що після інциденту всіх собак в окупованому місті перестріляють. Крім того, частина користувачів інтернету також висловили сподівання, що завдяки цьому випадку глава держави-окупанта зверне увагу на «місто федерального значення», у якому «ж**а по всіх напрямках».