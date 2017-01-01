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    ЗМІ: в Сирії затримано лідера «Ісламської держави»

    • Сьогодні, 21:44
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    Лідера &laquo;Ісламської держави&raquo;&nbsp;Абу Бакр аль-Багдаді
    Лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді

    Лідер ІДІЛ напередодні втік з іракського міста Мосул

    Європейський департамент з безпеки та інформації отримав розвідувальну інформацію про те, що один з лідерів терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді затриманий сирійськими і російськими спільними силами.

    Про це повідомляє The Baghdad Post

    Затримання відбулося в Сирії після того, як аль-Багдаді був змушений залишити Мосул після просування іракських військ у провінції.

    Нагадаємо, віце-президент Іраку Айад Аллаві заявляв, що терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» ведуть переговори про можливий альянс.

    «Обговорення вже почалося... Між посланцями, що представляють Багдаді і Завахірі, ведуться дискусії та діалог», - повідомляв він напередодні, кажучи про ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді і керівника «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

    На початку квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається заступником лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді, був убитий в результаті авіаудару іракських ВПС.

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