ЗМІ: в Сирії затримано лідера «Ісламської держави»

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Лідера «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді

Лідер ІДІЛ напередодні втік з іракського міста Мосул

Європейський департамент з безпеки та інформації отримав розвідувальну інформацію про те, що один з лідерів терористичного угрупування «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді затриманий сирійськими і російськими спільними силами.

Про це повідомляє The Baghdad Post.

Затримання відбулося в Сирії після того, як аль-Багдаді був змушений залишити Мосул після просування іракських військ у провінції.

Нагадаємо, віце-президент Іраку Айад Аллаві заявляв, що терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава» ведуть переговори про можливий альянс.

«Обговорення вже почалося... Між посланцями, що представляють Багдаді і Завахірі, ведуться дискусії та діалог», - повідомляв він напередодні, кажучи про ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді і керівника «Аль-Каїди» Аймана аль-Завахірі.

На початку квітня бойовик Айяд Аль-Джумейлі, який вважається заступником лідера ІДІЛ Абу Бакра Аль-Багдаді, був убитий в результаті авіаудару іракських ВПС.