ЗМІ: в слідчому ізоляторі Ростова помер українець

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Артур Панов

Громадянин України Артур Панов був затриманий в РФ на початку грудня 2015 року

У ростовському слідчому ізоляторі через серцеву недостатність помер громадянин України Артур Панов, якого російська влада звинувачувала в підготовці терористичного акту в Росії.

Про це повідомляє видання «Новини Донбасу» з посиланням на блог на «Фонтанці».

Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області, після того, як під виглядом біженця перетнув україно-російський кордон. Його підозрювали в намірі здійснити теракт на території Росії.

14 лютого в Північно-Кавказькому окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону розпочався судовий процес у справі Артура Панова, разом з ним на лаві підсудних також опинився і ростовський студент, якому інкримінують сприяння у нібито злочинній діяльності українця.

На момент затримання Панову не було й 18-ти років. Відомо, що перебуваючи під вартою Панов Артур неодноразово оголошував голодування, що могло призвести до різкого погіршення стану здоров'я, йдеться в повідомленні.

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