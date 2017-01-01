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    ЗМІ: в Венесуелі в ході протестів загинули п'ятеро людей

    • Сьогодні, 06:35
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    В Венесуелі розпочалися нові акції та марші протесту проти влади

    У Венесуелі в результаті протестів проти президента Ніколаса Мадуро, за останніми даними, загинули п'ятеро людей. Про це повідомляє видання Estrategia & Negocios.

    За словами місцевого прокурора, увечері у вівторок, 11 квітня, під час демонстрацій в районах міста Баркісімето загинули 13-річний підліток і 36-річний чоловік. Він не уточнив обставин їх смерті.

    Також повідомляється, що 6 та 11 квітня на околиці Каракаса і Валенсії були застрелені два юнаки.

    Як заявив опозиційний депутат Хуан Реквесенс, п'ятою жертвою стала жінка - причиною її смерті стало задуха від сльозогінного газу.

    Як повідомлялося, що в Венесуелі розпочалися нові акції та марші протесту проти влади.

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