ЗМІ: Вибухівка, яка здетонувала біля автобусу «Борусії», могла бути німецькою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ВВС

Серед підозрюваних у вчиненні злочину як ліві, так і праві радикали

Вибухова речовина в бомбах, які були використані для нападу на автобус футбольного клубу «Борусія» (Дортмунд), може мати стосунок до німецької армії - Бундесверу, передає Deutsche Welle з посиланням на дані розслідування, про які пише видання Die Welt.

Військові детонатори, використані для скоєння нападу, вказують на професійну підготовку організаторів. Напад на автобус футбольної команди розслідує спецпідрозділ Федерального управління з кримінальних справ, до якого входить понад сотня співробітників.

Водночас у Федеральному управлінні з кримінальних справ відмовилися підтверджувати чи спростовувати інформацію ЗМІ щодо можливого походження вибухівки, передає інформагенція AFP з посиланням на речницю відомства. За її словами, для таких тверджень «ще надто рано». Слідчі розглядають багато версій того, хто міг організувати теракт.

Слідчі сумніваються, що до нападу причетні ісламістські терористичні організації. Після вибухів знайшли та отримали кілька записок та листів із зізнаннями. Три записки ідентичного змісту, знайдені поблизу місць вибуху, нібито написали ісламісти. Згодом в інтернеті з'явилося зізнання щодо теракту, яке нібито походить від лівих екстремістів. Окрім того, в суботу стало відомо, що берлінська газета Der Tagesspiegel отримала електронного листа з зізнанням, який начебто вказує на правих екстремістів, передає AFP. У федеральній прокуратурі перевіряють автентичність цього мейлу.

Поліція не виключає подальших нападів, пише Die Welt із посиланням на джерела в поліції. За цими даними, під загрозою перебувають передусім відвідувачі футбольних матчів, рок-концертів та інших масових заходів.

Як повідомляв «Главком», біля автобуса німецького футбольного клубу «Борусія» ввечері 11 квітня пролунали три вибухи, коли він від'їжджав від готелю, в якому мешкали спортсмени. Центральний захисник, іспанець Марк Бартра, отримав поранення. Поліцейський, який на мотоциклі супроводжував автобус з футболістами на стадіон, дістав акустичної травми вуха й шок.