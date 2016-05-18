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    ЗМІ: Військова прокуратура оприлюднила недостовірну інформацію про місце перебування Януковича

    • Сьогодні, 16:21
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Жінка, яка отримувала підозру Януковичу, не повідомляла, що він не проживає за адресою, яку повідомила Генпрокуратура РФ

    Генпрокуратура РФ повідомила фейкову адресу реєстрації Віктора Януковича. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

    У своєму інтерв'ю 112-му каналу Кравченко заявив наступне: «Коли ми відправили міжнародною кур'єрською службою текстовий варіант підозри, за цією адресою вийшла жінка в формі правоохоронних органів і сказала, що вона нічого не отримуватиме і Янукович тут не проживає. За даним фактом є документальне підтвердження, що Янукович там не проживає».

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    У розпорядженні видання «Комментарии» є копія пояснювальної записки кур'єрської служби Дімекс, на яку в своєму виступі посилався Кравченко. У пояснювальній записці зазначено, що «до кур'єра вийшла невідома жінка в форменому одязі, переписала контактні дані кур'єра і відмовилася приймати документ».

    Ніяких коментарів щодо того, що «Янукович там не проживає» вона не давала.

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