ЗМІ: Військова прокуратура оприлюднила недостовірну інформацію про місце перебування Януковича

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Віктор Янукович

Жінка, яка отримувала підозру Януковичу, не повідомляла, що він не проживає за адресою, яку повідомила Генпрокуратура РФ

Генпрокуратура РФ повідомила фейкову адресу реєстрації Віктора Януковича. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив прокурор Головної військової прокуратури України Руслан Кравченко.

У своєму інтерв'ю 112-му каналу Кравченко заявив наступне: «Коли ми відправили міжнародною кур'єрською службою текстовий варіант підозри, за цією адресою вийшла жінка в формі правоохоронних органів і сказала, що вона нічого не отримуватиме і Янукович тут не проживає. За даним фактом є документальне підтвердження, що Янукович там не проживає».

У розпорядженні видання «Комментарии» є копія пояснювальної записки кур'єрської служби Дімекс, на яку в своєму виступі посилався Кравченко. У пояснювальній записці зазначено, що «до кур'єра вийшла невідома жінка в форменому одязі, переписала контактні дані кур'єра і відмовилася приймати документ».

Ніяких коментарів щодо того, що «Янукович там не проживає» вона не давала.