ЗМІ: водій біля Білого дому заявив про вибухівку в автомобілі

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Кілька вулиць, прилеглих до Білого дому, закриті до прояснення ситуації

У Вашингтоні водій під'їхав до будівлі Білого дому і заявив про наявність в автомобілі вибухівки, передає CNN.

За словами джерел, чоловік був затриманий, а автомобіль в даний момент піддається перевірці.

Представники Білого дому виявилися недоступні для підтвердження даної інформації, проте охорона будівлі була посилена, а кілька вулиць, прилеглих до Білого дому, були закриті до прояснення ситуації.