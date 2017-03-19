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    ЗМІ: водій біля Білого дому заявив про вибухівку в автомобілі

    • Сьогодні, 07:13
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    Кілька вулиць, прилеглих до Білого дому, закриті до прояснення ситуації

    У Вашингтоні водій під'їхав до будівлі Білого дому і заявив про наявність в автомобілі вибухівки, передає CNN.

    За словами джерел, чоловік був затриманий, а автомобіль в даний момент піддається перевірці.

    Представники Білого дому виявилися недоступні для підтвердження даної інформації, проте охорона будівлі була посилена, а кілька вулиць, прилеглих до Білого дому, були закриті до прояснення ситуації.

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