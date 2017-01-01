ЗМІ: За енергетичною блокадою на Донбасі стоїть Коломойський

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Ігор Коломойський

Експерт зазначив, що в разі переходу українських ТЕС і ТЕЦ з вугілля на мазут вартість кіловата електроенергії значно зросте

Директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць вважає, що блокада залізничних шляхів, якими Україна отримує вугілля з окупованих територій, вигідна Ігорю Коломойському, котрий зацікавлений у поставках мазуту на переобладнані ТЕС і ТЕЦ, повідомляють «Коментарі».

За його словами, з метою енергобезпеки більша частина українських ТЕС і ТЕЦ ще за указом Кучми у 2003 році була частково переобладнана для експлуатації під мазут і вугілля. Сьогодні до 90% виробництва мазуту в Україні належить Кременчуцькому НПЗ, а це «Укртатнафта» Коломойського.

«Раніше головний обсяг мазуту йшов на експорт, це було дуже витратно для «Укрнафти» і набагато вигідніше продавати його на внутрішньому ринку, однак особливого попиту не було. Прикриваючись яскравими патріотичними гаслами, добробати грають на руку Коломойському, а саме: блокадою і повною відмовою від вугілля вони відкривають для нього монополію в енергетичному секторі», – сказав Геєць.

Також він зазначив, що в разі переходу ТЕС і ТЕЦ з вугілля на мазут вартість кіловата електроенергії значно зросте.

Крім того, Геєць вказав на той факт, що якщо Україна відмовиться від вугілля з Донбасу та імпорту з ПАР через Роттердам, то вироблених обсягів мазуту для забезпечення енергетичних потреб країни на сьогоднішній день все одно буде недостатньо.