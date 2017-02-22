ЗМІ з'ясували, чим зараз займаються Янукович та його команда

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За офіційною версією Янукович усамітнено живе в Ростові-на-Дону «в друга»

Російське видання РБК зібрало відомості про екс-президента України Віктора Януковича і його оточення через три роки після їх втечі з України.

Відзначається, що за офіційною версією Янукович усамітнено живе в Ростові-на-Дону «в друга». Він рідко з'являється на публіці, в основному з питань в зв'язку з кримінальною справою відносно нього на Україні.

Водночас обізнане джерело з оточення одного з провідних російських бізнесменів стверджує, що екс-президент України живе в елітному котеджному селищі на північному заході Москви зі своєю цивільною дружиною Любов'ю Полежай. За його словами, Янукович купив будинок на території розташованого в природній зоні селища Срібний Бор, поруч з популярним серед москвичів пляжем. Там же проживає і близький до родини Януковичів бізнесмен Сергій Курченко.

Колишній прем'єр-міністр Микола Азаров веде активне політичне життя, випускає книги про українську економіку і постійно бере участь в ток-шоу на російських телеканалах. Він живе в підмосковному котеджному селищі, їздить на представницькому автомобілі з водієм, але без охорони. Офіс його «Комітету порятунку України» знаходиться в центрі Москви, навпроти будівлі МВС Росії.

Один з найближчих соратників сімейства Януковичів колишній перший віце-прем'єр, а після відставки Миколи Азарова в.о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов стверджує, що бізнес в Росії не веде і повністю зосереджений на науці. Він керує Центром досліджень економічного і соціокультурного розвитку країн СНД, Центральної та Східної Європи. «Правда, на простого економіста Арбузов схожий мало – зустріч з кореспондентом РБК він призначає в спеціально орендованому залі готелю «Савой» у самому центрі Москви, пересувається глава невеликого наукового інституту в супроводі кількох професійних охоронців», – зазначає видання.

Колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко відкрито веде діяльність в так званих самопроголошених «республіках» Донбасу. Він очолює благодійний фонд «Юго-Восток», який згідно з інформацією на його сайті займається наданням матеріальної допомоги колишнім працівникам МВС України та населенню південно-східних областей України, надає безкоштовну юридичну допомогу, займається героїзацією бійців спецпідрозділу «Беркут».

Колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка практично не з'являється на публіці.

Екс-міністр оборони Павло Лебедєв зміцнив статус одного з провідних бізнесменів окупованого Росією півострова Крим. Кримські ЗМІ називають Лебедєва бенефіціаром великої будівельної компанії «Парангон», що належить фірмам з Белізу, Панами і з Британських Віргінських островів. Згідно з інформацією на сайті «Парангон» компанія контролює 40% ринку будівництва в Севастополі. Подейкують також, що Лебедєв планує восени балотуватися в губернатори Севастополя.