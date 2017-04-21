ЗМІ: керівником Придніпровської залізниці, ймовірно, призначать екс-помічника Лебедєва

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Фото: Україна Молода Войцех Балчун

Згалом у понеділок «Укрзалізниця» призначить чотирьох чиновників

У понеділок на правлінні «Укрзалізниці» буде призначено нових керівників регіональних залізниць. «Еспресо» отримало список майбутніх керівників, яких просуває керівник УЗ Войцех Балчун.

Керівником стратегічної прифронтової залізниці має стати Микола Кужавський, який офіційно працював помічником народного депутата від партії регіонів, а потім міністра оборони Павла Лебедєва.

Нагадаємо, Лебедєв утік до Криму.

Одеську залізницю має очолити В'ячеслав Єрьомін. У відкритих джерелах є інформація про те, що його дружина працює в компанії «Вертикаль групп», яка безпосередньо співпрацює з одеською залізницею.

Південно-західну залізницю має очолити людина, близька до Василя Хмельницького, – Григорій Бевз.

І, нарешті, Донецьку залізницю має очолити Сергій Бугайов, кандидатуру якого, за даними джерел, лобіює заступник Балчуна Микола Нємцов.

Як раніше повідомляв «Главком», «Укрзалізниця» за І квартал отримала 18,9 млрд гривень прибутку.