Зміна голови фракції БПП не обговорюється – Березенко
- Сьогодні, 08:04
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Нардеп вважає, що питання зміни голови фракції БПП було штучно створено
Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко спростовує чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів. За словами нардепа, таке питання наразі не обговорюється.
Про це Березенко розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - зазначив нардеп.
Водночас неофіційним лідером партії Березенко назвав президента України Петра Порошенка.
«Від рівня його підтримки залежить рейтинг партії», - пояснює заступник голови фракції БПП.
Як повідомляв «Главком», Сергій Березенко також не бачить підстав визнавати роботу уряду незадовільною. Також політик впевнений, що Петро Порошенко отримає другий президентський строк.