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    Зміна голови фракції БПП не обговорюється – Березенко

    • Сьогодні, 08:04
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    Сергій Березенко
    Сергій Березенко

    Нардеп вважає, що питання зміни голови фракції БПП було штучно створено

    Заступник голови фракції БПП Сергій Березенко спростовує чутки щодо зміни голови президентської фракції в парламентів. За словами нардепа, таке питання наразі не обговорюється.

    Про це Березенко розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Щодо керівника фракції – питання штучно створене. Головою є Ігор Гринів, і жодних питань про нового керівника на сьогодні не обговорюється. Завжди, коли є керівник, є розмови, хто міг би бути альтернативою йому, але це питання порядку денного», - зазначив нардеп.

    Водночас неофіційним лідером партії Березенко назвав президента України Петра Порошенка.

    «Від рівня його підтримки залежить рейтинг партії», - пояснює заступник голови фракції БПП.

    Як повідомляв «Главком», Сергій Березенко також не бачить підстав визнавати роботу уряду незадовільною. Також політик впевнений, що Петро Порошенко отримає другий президентський строк.

    БПП Сергій Березенко
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