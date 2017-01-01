Зміни до Конституції: Кримськотатарська автономія чи область? (трансляція)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерт пояснить, у чому різниця між створенням кримськотатарської автономії чи Кримської області

Сьогодні, 16 травня, о 12:10 у прес-центрі «Главкома» відбудеться прес-конференція на тему «Зміни до Конституції: Кримськотатарська автономія чи область?»

Запрошені гості:

Наталія Беліцер, експерт Інституту демократії ім. П. Орлика, яка аналізуватиме зміни до Конституції в частині розділу про АРК Крим, у чому різниця між створенням кримськотатарської автономії чи кримської області, які існують основні міфи та спекуляції довкола цього питання, зміни до Конституції як шлях до деокупації Криму чи закладення сепаратизму, як буде враховано права інших етносів, що проживають в Криму, під час створення кримськотатарської автономії, що робити зі статусом міста Севастополь, міжнародні приклади створення автономій у рамках унітарної держави.

Трансляцію прес-конференції можна подивитись тут: