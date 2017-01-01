Знайдена найсприятливіша для життя екзопланета

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Foto: AFP / Scanpix Міжнародна група астрофізиків виявила екзопланету, що відноситься до класу суперземель

Вік планети, за оцінками астрофізиків, становить п'ять мільярдів років

Міжнародна група астрофізиків виявила екзопланету LHS 1140b, що відноситься до класу суперземель. Вона розташовується в зоні населеності своєї зірки - області, де на небесних тілах можливе існування рідкої води.

За словами вчених, цей астрономічний об'єкт є найкращим кандидатом на звання придатної для життя планети.

Екзопланета обертається навколо червоного карлика LHS 1140, який випускає менше високоенергетичної радіації, ніж інші подібні зірки. Таке випромінювання, яке характерне для молодих зірок, може бути руйнівним для атмосфер небесних тіл. Однак великий розмір (в 1,4 рази більше Землі) планети говорить про те, що протягом мільйонів років на її поверхні міг існувати океан магми, який насичував газову оболонку водяною парою. Такий стан підтримувався доти, поки зірка не перейшла в більш спокійний стан.

Вік планети, за оцінками астрофізиків, становить п'ять мільярдів років. Її маса перевищує масу Землі в сім разів, з чого випливає, що LHS 1140b є дуже щільним астрономічним об'єктом і складається з гірських порід і залізного ядра. Рік на ній триває близько 25 днів.

Вчені вважають, що виявлена екзопланета з більшою ймовірністю придатна для життя, ніж Proxima b або планети системи TRAPPIST-1. Однак майбутні дослідження повинні допомогти визначити з високою точністю, яка кількість радіації від червоного карлика потрапляє на поверхню LHS 1140b.