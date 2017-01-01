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    Знайдені тіла моряків судна «Герої Арсеналу» поки не ідентифіковані - МЗС

    • Сьогодні, 16:26
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    <p>Пошукові роботи над Чорним морем</p> <p>Фото: РІА Новини</p>

    Пошукові роботи над Чорним морем

    Фото: РІА Новини

    Раніше повідомлялося, що знайдено тіла трьох моряків. Третій член екіпажу виявився живим, йому надають допомогу медики

    За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт в районі аварії судна «Герої Арсеналу» у Чорному морі знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули, їх особи ще не ідентифіковані.

    Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

    «За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули. Однак їх особи ще не ідентифіковані. Офіційної інформації про громадянство знайдених членів екіпажу не повідомляється. Третій член екіпажу живий, йому надається допомога в результаті переохолодження», - повідомив він.

    Також Кирилич додав, що рятувальна операція триває в складних погодних умовах.

    Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

    На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

    Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

    Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

    Наразі за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.

     

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