Знайдені тіла моряків судна «Герої Арсеналу» поки не ідентифіковані - МЗС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пошукові роботи над Чорним морем Фото: РІА Новини

Раніше повідомлялося, що знайдено тіла трьох моряків. Третій член екіпажу виявився живим, йому надають допомогу медики

За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт в районі аварії судна «Герої Арсеналу» у Чорному морі знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули, їх особи ще не ідентифіковані.

Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«За попередньою інформацією, в результаті рятувально-пошукових робіт знайдено трьох членів екіпажу, двоє з яких загинули. Однак їх особи ще не ідентифіковані. Офіційної інформації про громадянство знайдених членів екіпажу не повідомляється. Третій член екіпажу живий, йому надається допомога в результаті переохолодження», - повідомив він.

Також Кирилич додав, що рятувальна операція триває в складних погодних умовах.

Як повідомляв «Главком», у Чорному морі затонуло вантажне судно з українцями на борту.

На борту перебувало 12 осіб, з яких 9 українців. МЗС України підтвердило інформацію про 9 громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.