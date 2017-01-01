Знайшовся власник півтора мільярда доларів, які начебто конфіскували у Януковича

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Мільйони Януковича

Аркадій Кашкін - екс-директор компанії «Газ України-2020», яку пов'язують з Сергієм Курченком

1,5 мільярда доларів, які конфіскували у команди екс-президента Віктора Януковича, насправді належали соратнику олігарха Сергія Курченко - Аркадію Кашкіну. Про це повідомили джерела в Генеральне прокуратурі, пише «Страна.ua».

У розпорядженні журналістів оппинилося рішення Краматорського суду Донецької області, який саме й прийняв рішення про конфіскацію коштів у Кашкіна.

У документі йдеться, що суд визнав Кашкина винним за трьома статтями КК - 255 частина 1 (створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, яке карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років), 28 частина 2 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), 209 частина 3 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом).

Загальна сума конфіскованих коштів - близько 40 мільярдів гривень. Значна їх частина - це облігації внутрішньої держпозики. Тобто, держава, виходить, не отримає живих грошей, а просто погасить саме собі ці облігації.

Аркадій Кашкін - екс-директор компанії «Газ України-2020», яку пов'язують з Сергієм Курченком.

Фото: Страна.ua

При цьому генпрокурор Юрій Луценко офіційно заявив, що один з членів «угруповання Януковича» дав свідчення щодо розкрадання державних коштів і отримав умовне покарання, не згадавши, втім імені Кашкина.

«Генеральна прокуратура України вже досить давно веде справу по ст. 255 (створення злочинної групи), в якій підозрюються громадяни Янукович, Курченко (український бізнесмен Сергій Курченко), Клименко (екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко), Арбузов (екс-перший віце-прем'єр Сергій Арбузов), а також ряд інших впливових особистостей того часу ... У ході розслідування справи (розкрадання держбюджету) було встановлено члена цього злочинного угруповання, який дав повні свідчення на керівництво угруповання, розповів про способи і методи розкрадання, дав свідчення на конкретні фірми і рахунки, які є у світі, а також подальше їх використання в Україні. Це було взято до уваги Краматорським судом», - сказав генпрокурор.

За його словами суддя, яка прийняла рішення про конфіскацію а також особа, яка уклала угоду зі слідством і дала свідчення проти членів угруповання «знаходяться під захистом».

Раніше Луценко розказав, що насправді сталося із конфіскованими «мільйонами Януковича».

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко сьогодні заявив, що конфісковані кошти - $1,4 млрд - екс-президента Віктора Януковича і його оточення були зараховані на рахунки Державного казначейства.

Захист Віктора Януковича заперечує його причетність до конфіскованих 1,5 млрд доларів.

Як повідомлялось, 28 січня 2015 року Державна служба фінансового моніторингу заблокувала 1,42 млрд доларів на рахунках нерезидентських компаній, пов’язаних із Віктором Януковичем, його близькими, посадовцями колишнього уряду країни та пов’язаними з ними особами.