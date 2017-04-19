Зниклого українця із затонулого судна «Герої Арсеналу» шукають через соцмережі

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Затонулий у Чорному морі суховантаж «Герої Арсеналу»

Рідні хлопця, який вважається зниклим безвісти, звертаються по допомогу через соцмережі

На борту затонулого біля берегів Криму суховантажу «Герої Арсеналу» знаходився 25-річний житель Херсонської області Олександр Бицюра. Рідні хлопця, який вважається зниклим безвісти, звертаються по допомогу через соцмережі.

Про це повідомляє сайт Kherson.net.ua.

«Під Керчю 19.04.17 затонув суховантаж «Герої Арсеналу», на якому знаходився мій син Бицюра Олександр Вікторович 10.10.1992 року, який досі не знайдений. Прохання повідомити, хто що знає, рідним за цими номерами телефону 0669575426, 0971535812», - пише видання.

Нагадаємо, судно «Герої Арсеналу», яке пливло з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало кораблетрощі 19 квітня.

На борту перебувало 12 осіб, з яких дев'ять українців. МЗС України підтвердило інформацію про дев'ятьох громадян України на судні.

Раніше повідомлялося, що «врятовано одну людину, інші поки що вважаються безвісти зниклими». Врятований – український моряк на прізвище Черненко, 1982 року народження.

Турецька компанія Gunes shipping з'ясовує обставини аварії в Чорному морі суховантажу «Герої Арсеналу», оператором якого вона є.

Наразі, за повідомленням російських рятувальників, знайдено тіла трьох моряків.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Росії опублікувало список екіпажу затонулого суховантажу «Герої Арсеналу».