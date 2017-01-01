Знищення пам’ятника полякам на Львівщині: у Лаврова питають совісті в України

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Захарова обурилась, що і Польща, і Україна вважають акт вандалізму провокацією РФ

Руйнування пам'ятників неприпустимо і суперечить нормам загальнолюдської моралі. Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, коментуючи факт руйнування пам’ятнику поляків на Львівщині.

«Зводити рахунки з мертвими можуть ті, у кого атрофована совість», - сказала вона.

Захарова також підкреслила, що така поведінка суперечить нормам загальнолюдської моралі, «тим більше, коли звучать репліки деяких українських діячів, які називають знищення монумента провокацією, спрямованою на загострення польсько-українських відносин і вигідних третій стороні».

«Зрозуміло, що під третьою стороною завжди мається на увазі завжди одна сторона», - додала Захарова.

Нагадаємо, раніше невідомі вандали зруйнували пам’ятник полякам, убитим у 1944 році в селі Гута Пеняцька, що розташоване на території нинішньої Львівської області. Думку про те, що до акту вандалізму причетний Кремль, раніше висловили народний депутат від БПП, співголова групи дружби Польща-Україна Оксана Юринець, генконсул Польщі у Львові Веслав Мазур, народний депутат, екс-лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош.