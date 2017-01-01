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Знищений пам’ятник загиблим полякам у Львівській області

Україна не має важливішого стратегічного партнера, ніж Польща

Знищення пам’ятника загиблим полякам у Львівської області є провокацією, режисери якої знаходяться у Кремлі. Таку думку в коментарі «Главкому» висловила народний депутат від БПП, співголова групи дружби Польща-Україна Оксана Юринець.

«Я не думаю, що це вигідно нинішній польській владі. Для чого? Ні, це потрібно Росії. Те, що буде відбуватись після цього акту вандалізму в Україні, також потрібно Росії», - зазначила вона.

За словами нардепа, під час попереднього візиту до Польщі українська делегація на чолі з президентом наголошувала, що у подібних речах, які відбувались на території Польщі, ми вбачаємо руку Росії. «Було також зроблено багато важливих і потрібних речей: поїхав «потяг єднання» Київ-Львів-Перемишль, якого не було до цього часу», - зауважила вона.

Юринець також розповіла, що планує робити українська сторона після отримання ноти протесту, яку готують польські дипломати. «Ми чітко усвідомлюємо: те, що було у Польщі, - це російський слід, і ми не робили якихось заяв. Але якщо потрібно буде, відбудеться дзеркальний, симетричний обмін нотами. Росія точно не хоче, щоб ми дружили з Польщею, щоб у нас були добрі стосунки і в оборонній сфері, і в інших галузях. Ми будемо наполягати на тому, що кращого стратегічного партнера та сусіда, з яким ми маємо дружити, крім Польщі, у нас немає. І попри всі заяви, які будуть лунати в наш бік, я впевнена, ми зможемо прояснити ситуацію», - сказала вона.

Нардеп додала, що акт вандалізму має бути ретельно розслідуваний.

«Вести боротьбу з пам’ятниками – це не є позиція держави. Ми шануємо пам'ять про всіх загиблих на території України», - резюмувала вона.

Раніше повідомлялось, що голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир В’ятрович заявив, що знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій Львівської області є провокацією, вигідною третій стороні.