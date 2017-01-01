«Золотий глобус» визначив найкращий фільм іноземною мовою

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Всього ж у номінації за найкращий фільм іноземною мовою були представлені п'ять картин

Голлівудська асоціація іноземної преси «Золотий глобус» оголосила фільм «Вона» голландського режисера Пола Верховена переможцем у номінації за найкращу стрічку іноземною мовою.

Про це передає NBC.

Знятий у співпраці між Францією, Німеччиною та Бельгією цей психологічний трилер розповідає про жінку на ім'я Мішель (виконує Ізабель Юппер), яка прагне помститися своєму переслідувачу й ґвалтівнику.

Всього ж у номінації за найкращий фільм іноземною мовою були представлені п'ять картин. Крім переможця за статуетку змагалися «Божественні» (Франція), «Неруда» (Чилі), «Комівояжер» (Іран) та «Тоні Ердманн» (Німеччина).