Зона АТО: 34 ворожі обстріли, біля Красногорівки гатили з танків та «Градів»
- Сьогодні, 21:07
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Розсилка
«Град»
Внаслідок ворожих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав
Сьогодні російсько-окупаційні війська 34 рази порушили режим тиші в зоні АТО, серед українських військових немає загиблих та поранених. Про це повідомили у прес-центрі штабу.
Терористи обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Наші позиції в районі Красногорівки піддались обстрілам з РСЗВ БМ-21 Град, танків та мінометів різних калібрів.
На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Авдіївку, а з гранатометів та стрілецької зброї Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. Також по наших позиціях в районі Авдіївки та Верхньоторецького вогонь вів снайпер.
На Луганщині зі 120 міліметрових мінометів бойовики обстрілювали Кримське, а Новозванівку з гранатометів та стрілецької зброї.
Як повідомлялося, минулої доби у зоні проведення АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції українських військових.
Також повідомлялося, що 9 лютого бойовики нанесли черговий удар по «старій» частині Авдіївки, внаслідок чого осколкове поранення отримали двоє чоловіків 1967 і 1957 років народження.