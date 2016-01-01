Зона АТО: бойове зіткнення в районі Попасної відбито
- Сьогодні, 08:16
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Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів
Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська вчинили 48 обстрілів позиція ЗСУ на всіх ділянках фронту. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку зі 120- та 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Широкиному та Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – по Водяному, Талаківці, Павлополю, Мар’їнці, Широкиному, Лебединському та Гнутовому.
На Луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.
На Донецькому напрямку зі стрілецької зброї – по Троїцькому, Авдіївці, Луганському, Зайцевому, Південному, Верхньоторецькому та Опитному.
В районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив.
Загалом протягом минулої доби відбулося 48 обстрілів.
Джерело: Укрінформ