Зона АТО: бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових

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Втрат серед наших військових немає

З початку доби бойовики 39 разів обстріляли позиції українських військових в зоні проведення антитерористичної операції, передає прес-центр штабу АТО.

«Російсько-окупаційні війська, в чергове цинічно порушили режим тиші, обстрілявши наші позиції з важкого озброєння... Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Втрат серед наших військових немає», — повідомили у штабі.

Зазначається, що на донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів обстріляли Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів — Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер.

Натомість, на маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів: Красногорівку, Широкине, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. БТР противника вів вогонь по Водяному, БМП та снайпер — по Широкиному.

Крім того, на луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи позиції українських військових в районі Кримського.