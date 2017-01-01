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    Зона АТО: бойовики гатять на Маріупольському напрямку

    • Сьогодні, 13:45
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    На Донецькому напрямку відбулося 26 обстрілів, 4 з яких із важкого озброєння, на Маріупольському – 31 обстріл, 6 із важкого озброєння

    В зоні АТО найспокійніше в суботу було на Луганському напрямку, найбільше обстрілів – на Маріупольському. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

    «На Луганському напрямку вчора було найспокійніше. Ввечері противник здійснив 2 обстріли в Попаснянському та Станично-Луганському районі, важке озброєння при цьому не застосовувалося», - сказав він.

    Разом з тим, на Донецькому напрямку відбулося 26 обстрілів, 4 з яких із важкого озброєння, на Маріупольському – 31 обстріл, 6 із важкого озброєння.

    Мотузяник також підтвердив, що за минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, четверо бійців зазнали поранень.

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