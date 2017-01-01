Зона АТО: бойовики не припиняють обстрілів, поранені три військовослужбовці

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Російсько-окупаційні війська не припинили обстріли наших позицій і в Різдвяні свята

Станом на 18.00 відбулося 28 обстрілів. Трьох наших військовослужбовців поранено, повідомляє прес-центр штабу АТО у себе на сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії обстрілювали Широкине. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Гнутовому, Троїцькому, Водяному та Широкиному. По Широкиному та Мар’їнці вогонь вели БМП противника. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Гнутове, Широкине. По Талаківці вогонь вів і танк.

На Луганському – з 82 міліметрових мінометів – Троїцьке, з великокаліберних кулеметів – Новозванівку, а по Троїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів окупанти вели вогонь по Авдіївці та Луганському. А з гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому та Авдіївці. По Луганському вогонь вела БМП противника.

Як повідомлялось, за минулу добу бойовики 72 рази відкривали вогонь по силам АТО, шестеро українських військових отримали поранення.