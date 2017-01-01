Зона АТО: бойовики за день 14 разів обстрілювали ЗСУ, одного військового поранено

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Вогонь вівся на всіх напрямках

Проросійські бойовики на Донбасі упродовж дня 14 разів стріляли по позиціях Збройних сил України у зоні АТО на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу операції в Facebook.

Ворожий вогонь вівся на всіх напрямках. «Зі 120-мм мінометів і гранатометів різних систем на луганському напрямку – за Новозванівці. З гранатометів – по Талаківці , а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер. На маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї – по Павлополю, Мар'їнці, Водяному та Новотроїцькому. На донецькому напрямку зі 152-мм артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з гранатометів та стрілецької зброї – Луганському та Авдіївці», - повідомили в штабі.

Крім того, у повідомленні сказано, що одного українського військовослужбовця сьогодні було поранено.