Зона АТО: на маріупольському напрямку ворог гатить з важкої зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під Авдіївкою стріляють менше

Інтенсивність обстрілів в Авдіївці та її околицях минулої доби зменшилася, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

Лисенко зазначив, що атаки бойовиків у цьому районі мають епізодичний характер, важке озброєння застосовується дедалі рідше. Загалом на донецькому напрямку зафіксовано 35 обстрілів, з них 15 із важкого озброєння.

На луганському напрямку, за словами Лисенка, сталося 16 обстрілів, з них половина з важкого озброєння.

На маріупольському напрямку було зафіксовано найбільше обстрілів – 57. Також тут частіше, ніж на інших напрямках, використовується важке озброєння, зазначив Лисенко. «Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але семеро воїнів дістали поранення та травми», – повідомив речник Міноборони з питань АТО.

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі бойовики 108 разів обстріляли позиції сил АТО, чотирьох українських військових поранено, трьох травмовано.