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    Зона АТО: на маріупольському напрямку ворог гатить з важкої зброї

    • Сьогодні, 13:20
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    Під Авдіївкою стріляють менше

    Інтенсивність обстрілів в Авдіївці та її околицях минулої доби зменшилася, повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    Лисенко зазначив, що атаки бойовиків у цьому районі мають епізодичний характер, важке озброєння застосовується дедалі рідше. Загалом на донецькому напрямку зафіксовано 35 обстрілів, з них 15 із важкого озброєння.

    На луганському напрямку, за словами Лисенка, сталося 16 обстрілів, з них половина з важкого озброєння.

    На маріупольському напрямку було зафіксовано найбільше обстрілів – 57. Також тут частіше, ніж на інших напрямках, використовується важке озброєння, зазначив Лисенко. «Минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, але семеро воїнів дістали поранення та травми», – повідомив речник Міноборони з питань АТО.

    Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі бойовики 108 разів обстріляли позиції сил АТО, чотирьох українських військових поранено, трьох травмовано.

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