Зона АТО: поранення отримав один український військовий
- Сьогодні, 18:40
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Сьогодні бойовики на Донбасі здійснили 56 обстрілів
З початку доби бойовики 56 разів обстріляли позиції сил АТО, одного українського військового поранено, передає прес-центр штабу АТО.
«Загалом зафіксовано 56 обстрілів. Одного нашого військового поранено», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на маріупольському напрямку з мінометів калібрів 120 і 82 міліметри загарбники обстрілювали Водяне, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Талаківку, Павлопіль, Водяне, Новотроїцьке, Широкине, Гнутове. БМП окупантів вели вогонь по Широкиному, Водяному та Лебединському. Снайпер — по Талаківці.
На донецькому напрямку танк неодноразово вів вогонь по Авдіївці. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Опитне, Авдіївку, шахту Бутівку, Луганське, та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Пісках, Зайцевому, Луганському, Кам’янці та Троїцькому.
Крім того, на луганському напрямку по Лобачевому вогонь вів снайпер.