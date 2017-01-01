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    Зона АТО: поранено двох українських військових

    • Сьогодні, 13:34
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    Українські захисники
    Українські захисники

    Ще семеро бійців дістали травми внаслідок вибуху

    Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення дев'ятеро українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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    «Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Це сталося в результаті ворожого обстрілу позицій у районі шахти «Бутівка». І також семеро українських військовослужбовців дістали травми внаслідок вибуху вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Цей інцидент стався в районі Лебединського», – сказав він.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби російсько-терористичні війська здійснили 74 обстріли позицій українських військ.

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