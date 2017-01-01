Зона АТО: поранено двох українських військових

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Українські захисники

Ще семеро бійців дістали травми внаслідок вибуху

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок бойових дій дістали поранення дев'ятеро українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Минулої доби внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців дістали поранення. Це сталося в результаті ворожого обстрілу позицій у районі шахти «Бутівка». І також семеро українських військовослужбовців дістали травми внаслідок вибуху вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Цей інцидент стався в районі Лебединського», – сказав він.

Як повідомлялося, протягом минулої доби російсько-терористичні війська здійснили 74 обстріли позицій українських військ.