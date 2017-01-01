Зона АТО: сьогодні загинуло двоє українських військових, поранено цивільного

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За минулу добу зафіксовано 48 ворожих обстрілів

З початку доби, 24 березня, в зоні проведення антитерористичної операції зафіксовано 48 обстрілів, загинуло двоє українських військових, а також поранено мешканця Авдіївки, передає прес-служба штабу АТО.

«Російсько — терористичні війська продовжують вести інтенсивний вогонь по позиціях сил АТО. З початком доби зафіксовано 48 обстрілів. Найбільше їх було на донецькому напрямку. По позиціям поблизу населеного пункту Зайцеве ворог вів вогонь з гранатометів та кулеметів, також на даному напрямку зафіксовано використання противником артилерії калібру 152мм. Гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети російсько-окупаційні війська використовували поруч Авдіївки та Майорського, згодом долучивши до обстрілів міномети калібру 120мм. А по позиціях поблизу шахти Бутівка українських захисників обстрілював танк. По українським позиціям поблизу Троїцького ворог вів вогонь з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на маріупольському напрямку, позиції українських захисників поблизу Широкиного та Водяного ворог обстрілював з мінометів калібру 120мм та 82мм. Поблизу Водяного морських піхотинців обстрілював снайпер.

«На луганському напрямку, по позиціям неподалік Новозванівки ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та кулеметів. Під час ворожого обстрілу поранено мешканця Авдіївки», — додали у штабі.