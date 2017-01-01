Зона АТО: троє українських захисників загинули, ще 10 дістали поранення

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Усі військові загинули від куль терористів на маріупольському напрямку

Минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військовослужбовців, ще 10 зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу внаслідок обстрілів ми зазнали втрат. Загинуло троє військовослужбовців, ще 10 дістали поранення», – сказав він.

Зі слів Мотузяника, зокрема по одному військовому загинуло в Зайцевому, Авдіївці та у Водяному, що на маріупольському напрямку.

По одному військовослужбовцю було поранено у Зайцевому, Пісках, Водяному та Лебединському.

«Решта поранених припадають на Авдіївку», – повідомив він.

Як повідомлялося, проросійські бойовики нагнали техніку під Донецьк і Горлівку.

Крім того, Слідком Росії погрожує Україні міжнародним трибуналом за війну на Донбасі.

Нагадаємо, бойовики за добу, з 16 на 17 лютого, 66 разів обстріляли сили АТО.