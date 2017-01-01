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    Зона АТО: за день бойовики 39 разів відкривали вогонь

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    Зона АТО
    Зона АТО

    Троє українських військових поранено, двоє травмовано

    Сьогодні, 9 березня, російсько-терористичні війська на Донбасі здійснили 39 обстрілів позицій сил АТО. Троє українських військових поранено, двоє травмовано. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    «На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці», - йдеться в повідомленні.

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    За даними штабу, на Луганському напрямку з мінометів різних калібрів бойовики обстріляли Новоолександрівку, та Попасну, з гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Станицю Луганську. 
    «На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів загарбники обстрілювали Авдіївку, Дачу та Луганське. З гранатометів та стрілецької зброї – Кам’янку, Луганське, Піски, Невельське, Зайцеве та Троїцьке. З стрілецької зброї – Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери», - інформують у штабі АТО.

    Раніше штаб АТО повідомив, що «під час несення служби на передових позиціях, наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу, одного снайпера знищено».

    Згдом стало відомо, що снайпер бойовиків, якого вбили бійці під час відбиття атаки ДРГ, виявився росіянином.

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