Зона АТО: за добу двох бійців поранено і одного травмовано

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У лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув

На Донбасі в зоні антитерористичної операції минулої доби ніхто з українських військових не загинув, двоє бійців дістали поранення, одного травмовано. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

«Минулої доби в лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув, двох поранено, одного травмовано», – сказав він.

Крім того, Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони опублікував карту бойових дій у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі станом на 5 червня. Так, на луганському напрямку під обстріл потрапили Станиця Луганська, населені пункти поблизу Сокільників, Попасної і Троїцького.

На донецькому напрямку бойові дії були зосереджені у районі Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки і Мар'їнки.

На маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші у районі Талаківки і Широкиного.