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    Зона АТО: за добу двох бійців поранено і одного травмовано

    • Сьогодні, 12:58
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    У лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув

    На Донбасі в зоні антитерористичної операції минулої доби ніхто з українських військових не загинув, двоє бійців дістали поранення, одного травмовано. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.

    «Минулої доби в лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув, двох поранено, одного травмовано», – сказав він.

    Крім того, Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони опублікував карту бойових дій у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі станом на 5 червня. Так, на луганському напрямку під обстріл потрапили Станиця Луганська, населені пункти поблизу Сокільників, Попасної і Троїцького.

    На донецькому напрямку бойові дії були зосереджені у районі Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки і Мар'їнки.

    На маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші у районі Талаківки і Широкиного.

    АТО ЗСУ Андрій Лисенко
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