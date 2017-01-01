Зона АТО: за добу двох бійців поранено і одного травмовано
- Сьогодні, 12:58
-
Розсилка
У лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув
На Донбасі в зоні антитерористичної операції минулої доби ніхто з українських військових не загинув, двоє бійців дістали поранення, одного травмовано. Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу.
«Минулої доби в лавах ЗСУ ніхто з військовослужбовців не загинув, двох поранено, одного травмовано», – сказав він.
Крім того, Інформаційно-аналітичний центр Ради національної безпеки і оборони опублікував карту бойових дій у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі станом на 5 червня. Так, на луганському напрямку під обстріл потрапили Станиця Луганська, населені пункти поблизу Сокільників, Попасної і Троїцького.
На донецькому напрямку бойові дії були зосереджені у районі Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки і Мар'їнки.
На маріупольському напрямку бойовики порушували режим тиші у районі Талаківки і Широкиного.